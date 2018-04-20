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В Иране английский язык в образовании заменят на русский
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В Иране английский язык в образовании заменят на русский 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Неожиданная новость из жизни русского языка: Иран намерен заменить английский язык как второй иностранный в образовательной системе страны другими языками, в том числе русским. Переговоры об этом с Минобрнауки РФ уже ведутся.
"Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский", — цитирует министра образования и воспитания Ирана Сейеда Мохаммад Батхаи "Интерфакс".
В разговоре с председателем комитета палаты по образованию и науке Госдумы Вячеславом Никоновым он рассказал, что уже встречался с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, они обсудили варианты подготовки учителей. Так же министры договорились создать рабочую группу, которая подготовит меморандум о взаимопонимании, а потом будет его реализовывать. Батхаи считает, что сотрудничество в языковой сфере должно быть взаимовыгодным, чтобы и «в российских школах и у российских детей было больше информации, больше они знакомились бы с нашей страной».
"Русский язык в образовательной системе — это действительно может быть очень большое конкурентное преимущество Ирана. Если какой-то язык оказывается в образовательной системе, он действительно применяется", — сказал в ответ Никонов. Он не исключил, что и фарси будут преподавать в российских школах.
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