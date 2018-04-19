Ещё
Иран рассматривает внедрение в школах русского языка как второго иностранного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран рассматривает внедрение в школах русского языка как второго иностранного 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Иран планирует разнообразить преподавание в школах второго иностранного языка, внедрив, помимо существующего английского, другие языки, в том числе русский.
Такое заявление сделал министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с главой комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым, которая состоялась в четверг в нижней палате парламента.
"Политика правительства [Ирана] в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить другие иностранные языки, в частности русский язык", — заявил иранский министр.
Батхаи также рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой российского Министерства образования и науки Ольгой Васильевой. «Я поговорил вчера с госпожой министром насчет подготовки соответствующих учителей в этой области. Я надеюсь, что она поддержит предложение о создании рабочей группы, которая будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу с тем, чтобы его потом реализовать», — сказал он.
Со своей стороны глава комитета Госдумы по образованию и науке приветствовал желание зарубежных коллег развивать обучение русскому языку в Иране, заявив, что его наличие в образовательной системе страны — «это действительно очень большое конкурентное преимущество Ирана».
Говоря об изучении фарси в России, Никонов отметил, что он изучается в некоторых вузах, приведя в пример Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета. При этом парламентарий высказал мнение о необходимости подумать над внедрением обучения фарси в школах по аналогии с китайским языком, который в некоторых общеобразовательных учреждениях также изучается в качестве второго иностранного языка.
"Нужно подумать, как сделать фарси частью нашего образования", — заключил Никонов.
ТАСС: последние новости
Медведев: написание диссертаций на заказ мешает объективно оценивать специалистов Что известно о нападении на школьников в Башкирии Пострадавшую при нападении в Стерлитамаке учительницу представят к награде
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300649
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…310
Российским морякам удалось сбежать с Украины145
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца212
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение