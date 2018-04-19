Иран рассматривает внедрение в школах русского языка как второго иностранного

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Иран планирует разнообразить преподавание в школах второго иностранного языка, внедрив, помимо существующего английского, другие языки, в том числе русский.

Такое заявление сделал министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с главой комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым , которая состоялась в четверг в нижней палате парламента.

"Политика правительства [Ирана] в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить другие иностранные языки, в частности русский язык", — заявил иранский министр.

Батхаи также рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой российского Министерства образования и науки Ольгой Васильевой . «Я поговорил вчера с госпожой министром насчет подготовки соответствующих учителей в этой области. Я надеюсь, что она поддержит предложение о создании рабочей группы, которая будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу с тем, чтобы его потом реализовать», — сказал он.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по образованию и науке приветствовал желание зарубежных коллег развивать обучение русскому языку в Иране, заявив, что его наличие в образовательной системе страны — «это действительно очень большое конкурентное преимущество Ирана».

Говоря об изучении фарси в России , Никонов отметил, что он изучается в некоторых вузах, приведя в пример Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета . При этом парламентарий высказал мнение о необходимости подумать над внедрением обучения фарси в школах по аналогии с китайским языком, который в некоторых общеобразовательных учреждениях также изучается в качестве второго иностранного языка.

"Нужно подумать, как сделать фарси частью нашего образования", — заключил Никонов.