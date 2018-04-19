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В школе на 5-й Кожуховской завершилась неделя русского языка
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В школе на 5-й Кожуховской завершилась неделя русского языка 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В отделении для детей с особыми образовательными потребностями школы № 2129 Южнопортового района с 9 по 13 апреля прошла «Неделя русского языка». Об этом рассказала заместитель директора образовательной организации Алла Скобцова.
— В рамках предметной недели ученики 6–9 классов отделения для детей с ОВЗ приняли участие в олимпиаде по русскому языку, стали активными участниками «Литературной гостиной» и тематических перемен (викторины «Узнай литературного героя», «О каком персонаже идет речь?»). Ребята смогли показать свои знания по предмету, продемонстрировали умение работать с текстом произведения, читали стихи и размышляли о героях литературных произведений. Все мероприятия носили состязательный характер, что повысило интерес обучающихся и позволило каждому ребёнку проявить свои индивидуальные способности, — сообщила Скобцова.
По итогам проведенных мероприятий состоялся «Турнир знатоков и грамотеев»: здесь участники продемонстрировали свои знания устного народного творчества, прикоснулись к тайнам и богатству родного языка. С неподдельным интересом ребята прошли все этапы турнира и достойно боролись за звание знатоков и грамотеев. (ео)
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