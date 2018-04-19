Ученики одной из школ Южнопортового отличились на городской научно-практической конференции

Учащиеся школы № 1274 имени Владимира Маяковского достойно представили школу на городской научно-практической конференции «Старт в медицину». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В конференции приняли участие более 300 учащихся школ. Маяковцы достойно представили свою школу, их работы удостоились высокой оценки жюри конкурса. Наши ребята получили семь дипломов участников, а также диплом 2 степени в секции «Медицина» и диплом 1 степени в секции «Психология и социология», — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)