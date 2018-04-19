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Родителям школьников из Бибирева напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле
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Родителям школьников из Бибирева напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшую среду, 18 апреля, в школе № 1413 в рамках проведения родительских собраний в начальной школе прошла встреча с инспектором группы службы № 9 специального батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Родителям были разъяснены изменения, внесенные в ПДД, касающиеся правил перевозки детей в автомобиле. Отметим, что в нашей школе уделяется особое внимание безопасности дорожного движения. В частности, ведется работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, — рассказали в администрации школы.
Кстати, в образовательном учреждении работают кружки «Юные инспектора движения» и «Азбука дорожной безопасности», участники которых регулярно занимают первые места на районных соревнованиях и показывают высокие результаты на региональных этапах. (вт)
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