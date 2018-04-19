Финал городского конкурса социальных проектов прошел на Новоостаповской

В центре «Экономика-культура-образование» на Новоостаповской улице 15 апреля состоялся финал Московского городского конкурса социальных проектов учащихся «Я — гражданин России ». Об этом рассказали в администрации учреждения.

— По результатам конкурса первое место занял проект: «Звягинский пруд на водной карте России» ГБОУ Школа № 1518. Второе и третье места заняли проекты школ № 224 и № 2109 соответственно, — сообщили в администрации.

Все участники финала были награждены дипломами, памятными подарками и призами. Напомним, что центр «ЭКО» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 10. (ео)