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Финал городского конкурса социальных проектов прошел на Новоостаповской
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Финал городского конкурса социальных проектов прошел на Новоостаповской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре «Экономика-культура-образование» на Новоостаповской улице 15 апреля состоялся финал Московского городского конкурса социальных проектов учащихся «Я — гражданин России». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— По результатам конкурса первое место занял проект: «Звягинский пруд на водной карте России» ГБОУ Школа № 1518. Второе и третье места заняли проекты школ № 224 и № 2109 соответственно, — сообщили в администрации.
Все участники финала были награждены дипломами, памятными подарками и призами. Напомним, что центр «ЭКО» расположен по адресу улица Новоостаповская, дом 10. (ео)
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