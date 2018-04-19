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Четвероклассник из Бибирева стал лучшим на конкурсе «Юные техники и изобретатели — 2018»
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Четвероклассник из Бибирева стал лучшим на конкурсе «Юные техники и изобретатели — 2018» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученик 4 «Б» класса третьего здания школы «Глория» Даниэль Б. стал лучшим на городском конкурсе «Юные техники и изобретатели — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На конкурс Даниэль представил проект «Робот-спасатель для WWF», который он выполнил под руководством педагога дополнительного образования ДО «Робототехника» Людмилы Гончаровой. Усердная подготовка принесла ему победу, — поделились в администрации школы.
Там отметили, что уже в следующую среду, 25 апреля, четвероклассник представит свой проект на городском фестивале научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство», который пройдет в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Воробьевы горы». (ео)
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