«Нам следует перетряхнуть всю систему городского управления»

«Думаю, что это не последний случай неэффективного использования средств, который мы будем обсуждать. Существующая система управления работала таким образом на протяжении многих лет, но почему-то раньше никто не обращал на это внимание. Например, мы говорим о пожарной безопасности, о том, что у нас нет денег на ее полное обеспечение во всех школах, зато какой-то непонятный центр, функции которого, как мне кажется, высосаны из пальца, получает 23 миллиона рублей в год. Сразу возникает вопрос: так ли необходимо вообще существование этого центра? Не лучше ли эти деньги направить на что-то более полезное, например, на ту же охрану школ. О какой сейчас мы можем говорить антитеррористической безопасности, когда на входе везде сидят бабушки в „чоповской“ форме. Они ничего не смогут сделать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, не смогут защитить детей. Нужно, чтобы к людям, которые охраняют школы, применялись более жесткие требования.

Чтобы приблизить решение проблемы, нам следует перетряхнуть не только департамент образования, но и всю систему городского управления. Нужно изучить ситуацию по каждому учреждению города, проанализировать его функционал, проверить, не дублируется ли он. У нас уже есть областное учреждение, которое занимается переподготовкой учителей и получает деньги из федерального бюджета, так почему же не использовать его для повышения квалификация специалистов, работающих в областном центре, почему бы не сэкономить городские средства для чего-то более полезного?