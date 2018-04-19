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«Нам следует перетряхнуть всю систему городского управления»
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«Нам следует перетряхнуть всю систему городского управления» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Думаю, что это не последний случай неэффективного использования средств, который мы будем обсуждать. Существующая система управления работала таким образом на протяжении многих лет, но почему-то раньше никто не обращал на это внимание. Например, мы говорим о пожарной безопасности, о том, что у нас нет денег на ее полное обеспечение во всех школах, зато какой-то непонятный центр, функции которого, как мне кажется, высосаны из пальца, получает 23 миллиона рублей в год. Сразу возникает вопрос: так ли необходимо вообще существование этого центра? Не лучше ли эти деньги направить на что-то более полезное, например, на ту же охрану школ. О какой сейчас мы можем говорить антитеррористической безопасности, когда на входе везде сидят бабушки в „чоповской“ форме. Они ничего не смогут сделать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, не смогут защитить детей. Нужно, чтобы к людям, которые охраняют школы, применялись более жесткие требования.
Чтобы приблизить решение проблемы, нам следует перетряхнуть не только департамент образования, но и всю систему городского управления. Нужно изучить ситуацию по каждому учреждению города, проанализировать его функционал, проверить, не дублируется ли он. У нас уже есть областное учреждение, которое занимается переподготовкой учителей и получает деньги из федерального бюджета, так почему же не использовать его для повышения квалификация специалистов, работающих в областном центре, почему бы не сэкономить городские средства для чего-то более полезного?
Я двумя руками за увольнение Петрицкого с поста руководителя департамента, тем более что мы инициировали рассмотрение вопроса о его увольнении еще на прошлой комиссии гордумы. Я надеюсь, что Александр Измайлов, который должен будет его заменить, сможет систему отладить — этот человек всю жизнь трудился в системе образования, он работал и в школе, и министерство возглавлял. На сегодняшний день альтернативы ему нет».
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