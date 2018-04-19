Ярославские школьники приняли участие в онлайн-уроке «Безопасный Интернет»

19 апреля в Ярославском центре телекоммуникаций и информационных систем в образовании в режиме видеоконференции состоялся единый дистанционный урок на тему личной безопасности в сети Интернет. Участниками стали ученики 6 — 8-х классов образовательных организаций из всех муниципальных районов области.

— Этот урок — очередное мероприятие в рамках реализации концепции информационной безопасности детей, которая утверждена распоряжением Правительства РФ , — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — Информационные технологии стремительно развиваются, и в Интернете немало сайтов, которые могут оказывать на подрастающее поколение негативное влияние. Необходимо сформировать у детей и подростков навыки самостоятельного и критического мышления, понимание ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу. Для этого нужна слаженная работа многих ведомств.