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Ярославские школьники приняли участие в онлайн-уроке «Безопасный Интернет»
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Ярославские школьники приняли участие в онлайн-уроке «Безопасный Интернет» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
19 апреля в Ярославском центре телекоммуникаций и информационных систем в образовании в режиме видеоконференции состоялся единый дистанционный урок на тему личной безопасности в сети Интернет. Участниками стали ученики 6 — 8-х классов образовательных организаций из всех муниципальных районов области.
— Этот урок — очередное мероприятие в рамках реализации концепции информационной безопасности детей, которая утверждена распоряжением Правительства РФ, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Информационные технологии стремительно развиваются, и в Интернете немало сайтов, которые могут оказывать на подрастающее поколение негативное влияние. Необходимо сформировать у детей и подростков навыки самостоятельного и критического мышления, понимание ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу. Для этого нужна слаженная работа многих ведомств.
Провести дистанционный урок пригласили сотрудника управления Роскомнадзора по Ярославской области. Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных Маргарита Лысова рассказала ребятам об угрозах, с которыми можно встретиться при работе в Интернете, и дала практические рекомендации и советы по защите личной информации в глобальной сети.
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