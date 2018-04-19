В школе №1576 района Коптево отпраздновали День космонавтики

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, прошли 12 апреля в школе №1576 Коптева. Воспитанники первого класса просмотрели презентацию, посвященную Константину Циолковскому

— После презентации дети сделали аппликации космических объектов, изобразив «кусочек космоса», как они его видят, и совершив тем самым маленькое космическое путешествие, — уточнил представитель образовательного учреждения.

Также на тематической неделе в школе проходили танцевальные перемены под песни о космосе. А активисты ученического самоуправления провели «космический» флешмоб «Я — ракета», в котором приняли участие младшеклассники. (ео)