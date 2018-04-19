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Посол Азербайджана выступил за популяризацию русского языка в стране
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Посол Азербайджана выступил за популяризацию русского языка в стране 

Российская Газета 1 час назад
«Сегодня, когда политическая обстановка на международной арене складывается крайне неспокойно, влияние русского языка остаётся очень весомым», — цитирует посла Sputnik.
Полад Бюльбюль оглы подчеркивает, что в Азербайджане развитию русского языка уделяется большое внимание: действуют крупные русскоязычные средства массовой информации, по всей стране работает более трехсот школ, где процесс обучения построен на русском языке. В высших учебных заведениях также есть возможность получить образование на русском.
Помимо этого, у местных абитуриентов популярностью пользуется Бакинский славянский университет, в столице Азербайджана также открыты филиалы российских вузов — МГУ им. Ломоносова и Медицинского университета им. Сеченова.
По мнению дипломата, сохранять русскоязычную среду на постсоветском пространстве, а также уделять внимание качеству вещания на русском языке необходимо. Впрочем, страны СНГ нуждаются в поддержке русскоязычных ресурсов и со стороны России.
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