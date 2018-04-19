В школе №1409 Хорошевки пройдет финал фестиваля «Регионы России»

В актовом зале школы № 1409 в четверг, 19 апреля, состоится финал фестиваля «Регионы Италии» (Festival delle Regioni Italiane). Мероприятие проводится в рамках развития проекта ПРИЯ (Проект распространения итальянского языка в России и русского в Италии ).

— В конкурсном отборе приняли участие свыше 40 образовательных учреждений со всей России, но только 10 участников вышли в финал. Пожелаем замечательным финалистам удачи и победы на фестивале, — отметил представитель администрации школы.

Отметим также, что фестиваль проводят каждый год. (то)