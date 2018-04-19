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ГИТИС и ВГИК выделят целевые места для студентов из НАО
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ГИТИС и ВГИК выделят целевые места для студентов из НАО 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 апреля. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) предусмотрят целевые места для обучения студентов из Ненецкого автономного округа. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства.
"ГИТИС и ВГИК готовы предусмотреть целевые места для будущих актеров из НАО. Впервые освоить профессию актера в этих престижных вузах страны за счет бюджетных средств смогут целевики из ненецкого Заполярья. Для зачисления окружным абитуриентам предстоит успешно пройти творческие испытания. Письмо о подтверждении квоты в каждом вузе направлено Минкультом России в профильный окружной департамент", — говорится в сообщении.
Вузы выделят по одному целевому месту по специальности «Актерское искусство». Потребность в молодых актерах, подготовленных в ведущих вузах страны, выказал Дворец культуры «Арктика».
Отмечается, что по целевому направлению для окружных работодателей также были запрошены места в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (Архангельск), Северном государственном медицинском университете (Архангельск), Российском государственном социальном университете (Москва) и Российском Государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) — всего порядка 30 целевых мест.
Региональные власти ожидают подтверждения квот от выбранных университетов. Целевое обучение специалистов за бюджетный счет предусмотрено для госпредприятий. При этом существенным условием договора о целевом обучении является поддержка студента. Будущий работодатель обязан организовать учебную, производственную и преддипломную практики, а также трудоустроить выпускника по профессии. —0—крк/ддм
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