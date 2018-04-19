Обучающиеся и преподаватели школы №1228 района Лефортово побывали в гостях у рязанской школы №47

Обучающиеся и преподаватели школы № 1228 района Лефортово в рамках договора о сотрудничестве побывали в гостях в МАОУ «Школа № 47» города Рязани . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Нашу делегацию тепло встретили обучающиеся школы и педагогический коллектив, пригласили в актовый зал на торжественное заседание детской экологической организации. Нам было предоставлено слово, и мы рассказали о той работе, которую проводим в рамках экологического воспитания и образования обучающихся, о системе «дошкольное отделение — школа — колледж — вуз — ООПТ „Кузьминки-Люблино“. Наши воспитанницы — победители VII Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов и Московского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся — представили свой проект „Уголок непуганых птиц. Исследование видового разнообразия птиц района Лефортово“, — сообщили в администрации.

Затем был организован круглый стол, где было продолжено обсуждение интересующих вопросов и намечен план дальнейшей совместной работы. (ео)