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Обучающиеся и преподаватели школы №1228 района Лефортово побывали в гостях у рязанской школы №47
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Обучающиеся и преподаватели школы №1228 района Лефортово побывали в гостях у рязанской школы №47 

Управа района Лефортово 48 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Обучающиеся и преподаватели школы № 1228 района Лефортово в рамках договора о сотрудничестве побывали в гостях в МАОУ «Школа № 47» города Рязани. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Нашу делегацию тепло встретили обучающиеся школы и педагогический коллектив, пригласили в актовый зал на торжественное заседание детской экологической организации. Нам было предоставлено слово, и мы рассказали о той работе, которую проводим в рамках экологического воспитания и образования обучающихся, о системе «дошкольное отделение — школа — колледж — вуз — ООПТ „Кузьминки-Люблино“. Наши воспитанницы — победители VII Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов и Московского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся — представили свой проект „Уголок непуганых птиц. Исследование видового разнообразия птиц района Лефортово“, — сообщили в администрации.
Затем был организован круглый стол, где было продолжено обсуждение интересующих вопросов и намечен план дальнейшей совместной работы. (ео)
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