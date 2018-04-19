Первоклассники из Печатников посетили пожарную часть

В середине апреля ученики 1 «А» класса школы №1256, расположенной на территории района Печатники, посетили районную пожарную часть. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.

«Ребята познакомились с профессией пожарного, с теми трудностями, с какими приходится сталкиваться им каждый день. Первоклассники побывали

в роли пожарных, попробовав самостоятельно тушить огонь, много узнали об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня», — говорится в сообщении.

Также ученики прослушали рассказ пожарных о своей работе и узнали о правилах безопасности при обращении с огнем. (то)