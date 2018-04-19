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Первоклассники из Печатников посетили пожарную часть
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Первоклассники из Печатников посетили пожарную часть 

Управа района Печатники города Москвы 47 минут назад
Фото: Марьинский вестник
В середине апреля ученики 1 «А» класса школы №1256, расположенной на территории района Печатники, посетили районную пожарную часть. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.
«Ребята познакомились с профессией пожарного, с теми трудностями, с какими приходится сталкиваться им каждый день. Первоклассники побывали
в роли пожарных, попробовав самостоятельно тушить огонь, много узнали об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня», — говорится в сообщении.
Также ученики прослушали рассказ пожарных о своей работе и узнали о правилах безопасности при обращении с огнем. (то)
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