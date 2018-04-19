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Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявлены в нижегородском Водном университете
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Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявлены в нижегородском Водном университете 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Нижегородская транспортная прокуратура вынесла представление ректору «Волжского государственного университета водного транспорта» из-за отсутствия мер по борьбе с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
По результатам прокурорской проверки в учебном заведении выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии коррупции». В частности, не назначены должностные лица, ответственные за профилактику коррупции. Кроме того, не разработаны стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.
Ректору «Волжского государственного университета водного транспорта» внесено представление для устранения выявленных нарушений.
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