Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявлены в нижегородском Водном университете

Нижегородская транспортная прокуратура вынесла представление ректору «Волжского государственного университета водного транспорта» из-за отсутствия мер по борьбе с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки в учебном заведении выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии коррупции». В частности, не назначены должностные лица, ответственные за профилактику коррупции. Кроме того, не разработаны стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.

Ректору «Волжского государственного университета водного транспорта» внесено представление для устранения выявленных нарушений.