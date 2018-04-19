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Педагоги Рязанского района поделятся опытом разработки уроков с коллегами
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Педагоги Рязанского района поделятся опытом разработки уроков с коллегами 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Педагоги школы № 777 имени Е. В. Михайлова в Рязанском районе проведут мастер-класс для своих коллег из столичных средних общеобразовательных учебных заведений.
— Практикум для коллег из столичных школ представят наши учителя — обладатели гранта мэра за вклад в развитие Московской электронной школы (МЭШ) — Эллада Дехтярева и Татьяна Лошманова, — рассказала заместитель директора школы № 777 по содержанию образования Мария Смирнова. — Педагоги расскажут о том, как встроить урок МЭШ в свою работу, раскроют секреты разработки востребованного урока, помогут избежать «подводных камней».
Занятие состоится 03 мая в третьем корпусе школы № 777 по адресу: улица Михайлова, дом 24, корпус 3. Начало — в 15.00. Вход свободный.
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