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Олимпиаду «Гений общения» проведут для столичных школьников
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Олимпиаду «Гений общения» проведут для столичных школьников 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета с 26 по 29 апреля проведут интернет-олимпиаду «Гений общения». Попробовать свои силы в ней смогут все желающие школьники.
Основная цель олимпиады — дать ученикам возможность почувствовать себя в роли настоящего психолога и улучшить навыки общения. Как отметили в МГППУ, все участники состязаний получат дополнительные баллы при поступлении в университет.
Задания станут доступны для всех желающих на сайте учебного заведения 26 апреля с 10:00. Возможность решить их у школьников будет до 20 часов 29 апреля. Узнать подробности об олимпиаде можно, отправив письмо с темой «ОЛИМПИАДА» на электронную почту LisitsynaAA@mgppu.ru или на сайте университета.
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