Олимпиаду «Гений общения» проведут для столичных школьников

Сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета с 26 по 29 апреля проведут интернет-олимпиаду «Гений общения». Попробовать свои силы в ней смогут все желающие школьники.

Основная цель олимпиады — дать ученикам возможность почувствовать себя в роли настоящего психолога и улучшить навыки общения. Как отметили в МГППУ, все участники состязаний получат дополнительные баллы при поступлении в университет.

Задания станут доступны для всех желающих на сайте учебного заведения 26 апреля с 10:00. Возможность решить их у школьников будет до 20 часов 29 апреля. Узнать подробности об олимпиаде можно, отправив письмо с темой «ОЛИМПИАДА» на электронную почту LisitsynaAA@mgppu.ru или на сайте университета.