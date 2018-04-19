В рамках Дня открытых дверей в корпусе РГСУ на Стромынке пройдет 26 мастер-классов

В 2017 году Российский государственный социальный университет вошел в тройку самых популярных высших учебных заведений столицы. В ВАО находятся несколько корпусов университета: экономический и юридический факультеты в Сокольниках; факультет социальной работы, психологии и физкультуры в Метрогородке.

В рамках Дня открытых дверей, который состоится 22 апреля, потенциальным студентам предложат пройти тест профориентации, расскажут о порядке приема в вуз, а также проведут двадцать шесть мастер-классов.

— Родители смогут получить консультации по вопросам поступления, школьники и студенты — принять участие в одном из 26 мастер-классов, подготовленных разными факультетами вуза, — уточнили в пресс-службе РГСУ.

Сперва всем собравшимся устроят презентацию о порядке приема, после чего начнется основная программа Дня открытых дверей. Для гостей учреждения проведут культурологический тест, предложат поучаствовать в олимпиаде по математике, деловой игре, викторине и даже занятии по йоге. Абитуриенты смогут принять участие в мастер-классах по графическому дизайну, туризму и коучингу, 3D-моделированию и сетевым видео. Также в программе Дня открытых дверей значатся занятия, посвященные развитию стрессоустойчивости и подготовке к сдаче главного экзамена — ЕГЭ.

Добавим, мероприятие начнется в 10 часов в корпусе РГСУ на Стромынке, 18. Вход свободный для всех желающих.

Дополнительная информация предоставляется по телефону: (495) 255-6767.