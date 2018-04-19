Ещё
В рамках Дня открытых дверей в корпусе РГСУ на Стромынке пройдет 26 мастер-классов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках Дня открытых дверей в корпусе РГСУ на Стромынке пройдет 26 мастер-классов 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В 2017 году Российский государственный социальный университет вошел в тройку самых популярных высших учебных заведений столицы. В ВАО находятся несколько корпусов университета: экономический и юридический факультеты в Сокольниках; факультет социальной работы, психологии и физкультуры в Метрогородке.
В рамках Дня открытых дверей, который состоится 22 апреля, потенциальным студентам предложат пройти тест профориентации, расскажут о порядке приема в вуз, а также проведут двадцать шесть мастер-классов.
— Родители смогут получить консультации по вопросам поступления, школьники и студенты — принять участие в одном из 26 мастер-классов, подготовленных разными факультетами вуза, — уточнили в пресс-службе РГСУ.
Сперва всем собравшимся устроят презентацию о порядке приема, после чего начнется основная программа Дня открытых дверей. Для гостей учреждения проведут культурологический тест, предложат поучаствовать в олимпиаде по математике, деловой игре, викторине и даже занятии по йоге. Абитуриенты смогут принять участие в мастер-классах по графическому дизайну, туризму и коучингу, 3D-моделированию и сетевым видео. Также в программе Дня открытых дверей значатся занятия, посвященные развитию стрессоустойчивости и подготовке к сдаче главного экзамена — ЕГЭ.
Добавим, мероприятие начнется в 10 часов в корпусе РГСУ на Стромынке, 18. Вход свободный для всех желающих.
Дополнительная информация предоставляется по телефону: (495) 255-6767.
Управа района Сокольники: последние новости
Ребята из школы Сокольников стали участниками научно-практической конференции Ученик школы №1530 стал дипломантом на литературном конкурсе В «Школе на Гастелло» обсудили особенности работы с учениками с ОВЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца186
Болгария: спасибо России, но…146
Российским морякам удалось сбежать с Украины62
Первый легальный бордель открывается в России253
Израиль планирует уничтожить российские С-300120
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение