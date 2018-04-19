День птиц, занимательная химия и экоуроки: в школе №1530 завершилась Неделя естествознания

Насыщенная выдалась Неделя естествознания в «Школе Ломоносова» в Сокольниках. Учащиеся приняли участие в Дне птиц, экоуроках, географической игре и занимательном уроке химии.

Как уточнили в образовательном учреждении, интеллектуальная игра по физике и естествознанию прошла на базе главного корпуса школы. Вопросы ученикам 9-11 классов задавали доктор физических наук, профессор Борис Щербина и кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естествознания Жанна Беляева.

Участие в игре приняли команды из всех корпусов школы. Компетентное жюри было представлено учителями физики. В результате победила дружба: сыграли вничью.

В рамках Дня птиц, участниками которого стали ребята с шестого по десятый классы, прошел творческий конкурс рисунков пернатых и стенгазет, а также конкурс на лучший скворечник.

В первом состязании «пальма первенства» досталась шестиклассницам Лобановой Кате и Маше Шульковой, во втором победу одержала ученица пятого класса Варя Лебедева. Также прошла викторина «Птицы». В ней лучшими стали семиклассники. Ребята самостоятельно проводили экоуроки для пятиклассников. Кроме того, в старших классах прошла игра, посвященная географии, а будущие выпускники представили всем желающим занимательные опыты по химии.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.