Школьники Сокольников провели образовательную экспедицию в Крыму

Экскурсия в Крым прошла в рамках реализации школьного образовательного проекта «Учебная экспедиция».

Как сообщили в школе №1282 «Сокольники», на весенних каникулах ребята приняли участие в учебно-познавательной экспедиции, в рамках которой провели исследования, посвященные истории, географии и культуре Крыма. Так, школьники с экскурсией посетили Древний Херсонес, Бахчисарай, Феодосию, Судак Алупку , Ялту.

Вместе с педагогами дети прошлись по горным маршрутам в природном заповеднике «Новый Свет». Тут экспедиторы познакомились с навыками горного туризма, восхитились панорамами местности, которую древние греки называли «Парадизо», или «Рай». Результаты своих исследований ребята законспектировали в специальные рабочие тетради — в будущем эти конспекты очень помогут им во время традиционной викторины «Я познаю мир».

Отметим, что учащиеся школы №1282 расскажут подробнее о своем крымском путешествии в спецвыпуске программы школьного телевидения «До и после уроков».

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.