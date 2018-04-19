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Школьники Сокольников провели образовательную экспедицию в Крыму
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Школьники Сокольников провели образовательную экспедицию в Крыму 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Экскурсия в Крым прошла в рамках реализации школьного образовательного проекта «Учебная экспедиция».
Как сообщили в школе №1282 «Сокольники», на весенних каникулах ребята приняли участие в учебно-познавательной экспедиции, в рамках которой провели исследования, посвященные истории, географии и культуре Крыма. Так, школьники с экскурсией посетили Древний Херсонес, Бахчисарай, Феодосию, Судак, Алупку, Ялту.
Вместе с педагогами дети прошлись по горным маршрутам в природном заповеднике «Новый Свет». Тут экспедиторы познакомились с навыками горного туризма, восхитились панорамами местности, которую древние греки называли «Парадизо», или «Рай». Результаты своих исследований ребята законспектировали в специальные рабочие тетради — в будущем эти конспекты очень помогут им во время традиционной викторины «Я познаю мир».
Отметим, что учащиеся школы №1282 расскажут подробнее о своем крымском путешествии в спецвыпуске программы школьного телевидения «До и после уроков».
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.
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