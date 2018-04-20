Яндекс. Такси и Skyeng запустили уроки английского для водителей

Сервис Яндекс. Такси и онлайн-школа Skyeng объявили о запуске бесплатного курса английского языка для водителей преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Курс призван помочь освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами. Уроки разработаны специально для сферы такси и обыгрывают типовые ситуации.

Например, водители научатся здороваться с пассажирам по-английски, объяснять, где найти банкомат и спрашивать, не нужно ли включить кондиционер. А итоговый тест в конце курса поможет закрепить материал и оценить свой прогресс.

Весь курс состоит из девяти небольших видеоуроков. Чтобы освоить их, не нужно никакого знания языка, можно начинать с нуля. Сложные слова проговариваются в видео и сопровождаются субтитрами — и на английском, и на русском. Примеры уроков можно посмотреть на сайте.

К каждому из уроков предусмотрены упражнения, чтобы было легче выучить слова и научиться воспринимать фразы на слух. Водители могут заниматься прямо с рабочего смартфона или планшета, когда у них есть свободное время. Все материалы курса интегрированы в Таксометр — водительское приложение для работы с заказами Яндекс. Такси.