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В Чечне школьники и студенты начнут изучать английский язык с помощью цифровых технологий
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В Чечне школьники и студенты начнут изучать английский язык с помощью цифровых технологий 

ТАСС 57 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Чеченские школьники и студенты начнут в 2018 году изучать английский язык с помощью цифровых технологий, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"В 2018 году онлайн-школа английского языка Skyeng при поддержке Агентства стратегических инициатив запустит в Чеченском государственном университете и в нескольких школах Чечни пилотный проект по внедрению интерактивных образовательных технологий. Skyeng обучит преподавателей английского языка пользоваться образовательной платформой Vimboх, которая разгрузит их от внеклассной работы", — говорится в сообщении.
Проект «Интерактивная платформа для изучения английского языка Vimbox» был одобрен рабочей группой экспертного совета АСИ «Развитие молодых профессиональных кадров» в ноябре 2017 года и рекомендован для внедрения в школах. По мнению экспертов, платформа позволит сделать обучение более эффективным и интересным.
"Английский в школах и университетах учат на протяжении 10-15 лет, но в итоге многие выпускники не знают язык. Мы хотим помочь государству изменить эту систему, и для этого предлагаем школам наши технологические разработки. Скоро ученикам не нужно будет таскать тяжелые рюкзаки со скучными бумажными учебниками, и мы хотим, чтобы этот момент случился как можно скорее", — рассказал генеральный директор Skyeng Георгий Соловьев.
Vimboх хранит весь образовательный контент, аудио— и видеофайлы, необходимые для изучения английского языка. Платформа интегрирована с личным словарем и мобильным приложением.
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