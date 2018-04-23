Псковские и амурские школьники владеют английским языком лучше, чем обучающиеся других регионов России: такие результаты представила онлайн-школа Skyeng по итогам межрегиональной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup, проходившей в январе-апреле 2018 года. Всего в олимпиаде приняли участие 130 тысяч школьников из 5–11-х классов. Задания были составлены по аналогии с материалами ЕГЭ и ОГЭ. Наиболее высокие результаты демонстрировали учащиеся 7-х и 11-х классов. «В олимпиаде проверялись грамматика и лексика (в большей степени), чтение и аудирование. Мы не проверяли говорение и письмо, что могло существенно повлиять на распределение баллов», — прокомментировала итоги олимпиады председатель методического комитета олимпиады Skyeng Super Cup Ирина Полева.