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Школьники Псковской и Амурской областей лучше всех владеют английским языком — Skyeng
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Школьники Псковской и Амурской областей лучше всех владеют английским языком — Skyeng 

Псковская губерния 23 апреля 2018
Фото: nn.ru
Псковские и амурские школьники владеют английским языком лучше, чем обучающиеся других регионов России: такие результаты представила онлайн-школа Skyeng по итогам межрегиональной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup, проходившей в январе-апреле 2018 года. Всего в олимпиаде приняли участие 130 тысяч школьников из 5–11-х классов. Задания были составлены по аналогии с материалами ЕГЭ и ОГЭ. Наиболее высокие результаты демонстрировали учащиеся 7-х и 11-х классов. «В олимпиаде проверялись грамматика и лексика (в большей степени), чтение и аудирование. Мы не проверяли говорение и письмо, что могло существенно повлиять на распределение баллов», — прокомментировала итоги олимпиады председатель методического комитета олимпиады Skyeng Super Cup Ирина Полева.
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