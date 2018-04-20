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Сервис «Яндекс. Такси» запустил бесплатный курс английского языка для водителей
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Сервис «Яндекс. Такси» запустил бесплатный курс английского языка для водителей 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
«Сервис „Яндекс. Такси“ и онлайн-школа Skyeng запускают бесплатный курс английского языка для водителей. Он поможет им подготовиться к мировому первенству по футболу — освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами. Уроки разработаны специально для сферы такси и обыгрывают типовые ситуации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Агентству городских новостей «Москва» уточнили, что в начале следующей недели водители смогут заниматься в «Таксометре» (водительское приложение для работы с заказами «Яндекс. Такси»). А уже сейчас они могут проходить обучение на сайте.
«Водители научатся здороваться с пассажирам по-английски, объяснять, где найти банкомат и спрашивать, не нужно ли включить кондиционер. А итоговый тест в конце курса поможет закрепить материал и оценить свой прогресс. Весь курс состоит из девяти небольших видеоуроков. Чтобы освоить их, не нужно никакого знания языка, можно начинать с нуля. Сложные слова проговариваются в видео и сопровождаются субтитрами — и на английском, и на русском. Примеры уроков можно посмотреть на сайте», — пояснили в пресс-службе.
В «Яндекс. Такси» отметили, что в каждому из уроков предусмотрены упражнения, чтобы было легче выучить слова и научиться воспринимать фразы на слух.
«Футбольные матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Видеоуроки «Яндекс. Такси» и Skyeng будут доступны водителям во всех городах и регионах России, где работает сервис заказа такси. Посмотреть ролики можно на YouTube-канале «Яндекс. Такси», — заключили в пресс-службе.
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