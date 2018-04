«Hello» или «What’s up, bro?» — английские фразы, которые нужно знать во время ЧМ-2018

В связи с массовым наплывом иностранных гостей в Россию на ЧМ-2018 сервис «Яндекс. Такси» и онлайн-школа Skyeng помогают водителям подготовиться к мировому первенству по футболу. В Нижнем Новгороде одних аргентинцев и англичан ожидается 76 тысяч по проданным билетам. Короткий курс позволяет освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами.

Начнём с приветствия. Фразы «Hello», «Hi», «Good morning», «Good afternoon» и «Good evening» помогут вам поздороваться с иностранным гостем.

Примечательно то, что курс бесплатен и не требует знания языка — можно начать с нуля. Всего 9 небольших занятий, причём эти уроки разработаны специально для сферы такси и обыгрывают типовые ситуации.

Итак, поздороваться смогли, теперь нужно узнать, тот ли клиент сел к вам в машину. Для этого задаём вопрос про место прибытия. Например, «Hello! To the Sputnik hotel, right?» (вместо Sputnik hotel называем то место, куда нужно отвезти пассажира). Если ответили «Yes», то едем, если «No» — произносим «Sorry, this car is waiting for another person».

Водителям будет удобно воспринимать информацию этого курса и смотреть небольшие видео даже на телефоне или планшете.

«Luggage» переводится как багаж. По поводу его размещения у клиента может быть несколько вопросов: Is there enough room in the trunk? Could you put this suitcase in the trunk?I would take my bag with me, OK?Drive carefully, it's fragile.

Сложные слова проговариваются в видео и сопровождаются субтитрами — и на английском, и на русском.

На различные просьбы клиента можно отвечать следующими фразами: «No problem», «Sure, just a second. Is this OK?», «Welcome!».

К каждому из уроков предусмотрены упражнения, чтобы было легче выучить слова и научиться воспринимать фразы на слух.

Одна из самых главных тем связана с деньгами, оплатой. Клиент может попросить остановиться у обменника или подождать его. В таких случаях необходимо уведомить его о дополнительной плате за это. «Sure. But the route and price will change a little» и «You wiil have to pay extra».

Также часто будет нельзя остановить машину там, где он хочет, и об этом также нужно сообщить — «We can’t park here». Клиент может попросить о размене денег и на это отвечаем «Do you want small bills?».

Если проехать дальше не получается, то говорим об этом и сообщаем, что можно в объезд. «We can't drive through» и следом «We can take a detour».

В некоторых моментах можно обойтись и без фраз на английском. Если клиент опаздывает и спрашивает, можем ли мы его подождать, то отвечаем «Yes», «No» или отправляем смайлик обозначающий ваш ответ.

Если случился форс-мажор и отвезти клиента не удаётся, то следует извиниться и предложить вызвать другое такси: «I’m sorry» и затем «You should call another taxi». Если неполадка лёгкая и её можно быстро исправить, то, чтобы не потерять клиента, говорим — «It will take».

Чтобы узнать место, куда следует отвезти клиента, задаём вопрос — «Where do you want to go?». Если пассажир говорит быстро, и вы не понимаете, то попросите говорить помедленнее — «Could you speak slower, please?». В случае непонимания и после этого воспользуйтесь переводчиком через гаджет.

По приезде к нужному месту не забудьте попрощаться с пассажиром. Для этого подойдут фразы «Goodbye», «Bye», «See you» и «Have a nice day».

В конце курса содержится итоговый тест, который поможет закрепить материал и оценить свой прогресс. Примеры уроков можно посмотреть на официальном сайте Skyeng.