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Чеченские студенты и школьники и студенты начнут изучать английский с помощью цифровых технологий
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Чеченские студенты и школьники и студенты начнут изучать английский с помощью цифровых технологий 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Школьники и студенты Чечни в 2018 году смогут изучать английский язык с помощью цифровых технологий.
Онлайн-школа английского языка Skyeng договорилась с Министерством образования и науки Чеченской Республики о запуске пилотного проекта по внедрению интерактивных образовательных технологий в нескольких учебных заведениях. В течение года проект будет запущен в Чеченском государственном университете (ЧГУ) и нескольких школах республики при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Специалисты Skyeng обучат преподавателей английского пользоваться образовательной платформой Vimboх. Как отмечают в компании, ее использование позволит сократить количество внеклассной работы и сделать обучение более эффективным и интересным.
«Английский в школах и университетах учат на протяжении 10−15 лет, но в итоге многие выпускники не знают язык. Мы хотим помочь государству изменить эту систему, и для этого предлагаем школам наши технологические разработки. Скоро ученикам не нужно будет таскать тяжелые рюкзаки со скучными бумажными учебниками, и мы хотим, чтобы этот момент случился как можно скорее, поэтому делаем шаг по выходу из онлайна в офлайн», — прокомментировал генеральный директор Skyeng Георгий Соловьев.
Проект «Интерактивная платформа для изучения английского языка Vimbox» был одобрен рабочей группой экспертного совета АСИ «Развитие молодых профессиональных кадров» осенью 2017 года и рекомендован для внедрения в школах. Платформа хранит весь образовательный контент, необходимый для изучения языка, а также интегрирована с личным словарем и мобильным приложением.
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