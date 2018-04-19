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В школе №1583 на Флотской прошел круглый стол «Отечественная космонавтика: из прошлого в будущее»
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В школе №1583 на Флотской прошел круглый стол «Отечественная космонавтика: из прошлого в будущее» 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в школе № 1583 имени К. А. Керимова на Флотской улице прошел круглый стол «Отечественная космонавтика: из прошлого в будущее». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Юные исследователи представили свои проекты и презентации, отвечали на вопросы гостей, учились вести научную дискуссию. Гости и модераторы круглого стола высоко оценили выступления ребят, отметили значимость избранной темы как для научного развития, так и для патриотического воспитания школьников, и пожелали участникам дальнейших успехов», — уточняется на сайте.
Напомним, школа № 1583 имени К. А. Керимова находится по адресу ул. Флотская, 64. (ео)
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