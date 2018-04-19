Школьники Соколиной горы поучаствовали в мастер-классах по тележурналистике

Ученики школы №429, которые занимаются в студии тележурналистики, посетили три тематических мастер-класса.

Первое из занятий было посвящено сценарному мастерству, его провел Олег Богатов , который руководит киношколой «Лига Кино». Второй мастер-класс, на котором побывали ученики школы Соколиной горы, раскрыл им секреты операторского искусства. Он носил название «Работа оператора художественных и телефильмов над портретом» и был проведен Шандором Беркеши . Третье занятие, посвященное продюссированию на телевидении и в кино, провел продюсер полнометражного кино Дмитрий Пиркулов.

— Мы научились работать со светом с разными формами лица в кадре, узнали, где найти финансирование для начинающего режиссера, и поняли, как написать интересный сюжет для своего будущего фильма, — резюмировали ребята из школы №429 «Соколиная гора», назвав занятия очень интересными.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.