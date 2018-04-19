Ещё
Школьники Соколиной горы поучаствовали в мастер-классах по тележурналистике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Соколиной горы поучаствовали в мастер-классах по тележурналистике 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Ученики школы №429, которые занимаются в студии тележурналистики, посетили три тематических мастер-класса.
Первое из занятий было посвящено сценарному мастерству, его провел Олег Богатов, который руководит киношколой «Лига Кино». Второй мастер-класс, на котором побывали ученики школы Соколиной горы, раскрыл им секреты операторского искусства. Он носил название «Работа оператора художественных и телефильмов над портретом» и был проведен Шандором Беркеши. Третье занятие, посвященное продюссированию на телевидении и в кино, провел продюсер полнометражного кино Дмитрий Пиркулов.
— Мы научились работать со светом с разными формами лица в кадре, узнали, где найти финансирование для начинающего режиссера, и поняли, как написать интересный сюжет для своего будущего фильма, — резюмировали ребята из школы №429 «Соколиная гора», назвав занятия очень интересными.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Соколята придумали новый школьный предмет «Хихихимию» Школьники из Соколиной горы побывали на научно-практической конференции в институте химии Воспитанники экошколы приняли участие в литературной викторине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца186
Болгария: спасибо России, но…146
Российским морякам удалось сбежать с Украины62
Первый легальный бордель открывается в России253
Израиль планирует уничтожить российские С-300120
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение