Новые методики преподавания физики и астрономии представили на конференции на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Современные методики преподавания физики, астрономии, математики и информатики в школах представили на конференции в Екатеринбурге, организованной при участии корпорации «Российский учебник». По итогам ее работы предложения экспертов внесены в резолюцию, сообщил в четверг ТАСС методист по физике и астрономии корпорации «Российский учебник», учитель высшей категории, кандидат технических наук Владимир Опаловский.

Мордовии, Пермского края, "В Екатеринбурге на базе Института развития образования Свердловской области завершилась межрегиональная конференция «Качественное образование по математике, физике, информатике и астрономии». В ней приняло участие несколько сотен учителей из Свердловской области, а также приглашенные эксперты из Курганской области Москвы и других регионов. Наибольший интерес, в первую очередь, вызвала астрономия, которая вернулась в школьную программу после очень длительного перерыва, и поэтому к ней особое внимание. Также повышенный интерес вызвала информатика как наиболее развивающаяся наука, поскольку постоянно появляются новые технологии, за которыми школе необходимо также следить", — сказал собеседник агентства.

По словам Опаловского, за два дня конференции педагоги приняли участие в пленарном заседании и работе четырех предметных секций. «Были затронуты вопросы как предметного содержания современного образования, так и его методического наполнения. Рассмотрены проблемы реализации образовательных программ по данным предметам, олимпиадное движение и особенности преподавания в массовой школе», — пояснил он.

Соорганизаторами конференции в Екатеринбурге выступил Институт развития образования Свердловской области и корпорация «Российский учебник». Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.