Новые методики преподавания физики и астрономии представили на конференции на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Современные методики преподавания физики, астрономии, математики и информатики в школах представили на конференции в Екатеринбурге, организованной при участии корпорации «Российский учебник». По итогам ее работы предложения экспертов внесены в резолюцию, сообщил в четверг ТАСС методист по физике и астрономии корпорации «Российский учебник», учитель высшей категории, кандидат технических наук Владимир Опаловский.
"В Екатеринбурге на базе Института развития образования Свердловской области завершилась межрегиональная конференция «Качественное образование по математике, физике, информатике и астрономии». В ней приняло участие несколько сотен учителей из Свердловской области, а также приглашенные эксперты из Курганской области, Мордовии, Пермского края, Москвы и других регионов. Наибольший интерес, в первую очередь, вызвала астрономия, которая вернулась в школьную программу после очень длительного перерыва, и поэтому к ней особое внимание. Также повышенный интерес вызвала информатика как наиболее развивающаяся наука, поскольку постоянно появляются новые технологии, за которыми школе необходимо также следить", — сказал собеседник агентства.
По словам Опаловского, за два дня конференции педагоги приняли участие в пленарном заседании и работе четырех предметных секций. «Были затронуты вопросы как предметного содержания современного образования, так и его методического наполнения. Рассмотрены проблемы реализации образовательных программ по данным предметам, олимпиадное движение и особенности преподавания в массовой школе», — пояснил он.
Соорганизаторами конференции в Екатеринбурге выступил Институт развития образования Свердловской области и корпорация «Российский учебник». Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.