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На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать почти 12 тысяч человек
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На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать почти 12 тысяч человек 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Около 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ на 130 пунктах сдачи госэкзамена в крае, сообщила STAV.AIF. RU зампредседателя правительства Ставрополья Ирина Кувалдина.
«Более 7000 человек выбрали для сдачи экзаменов по выбору обществознание и профильную математику, — рассказала на брифинге Кувалдина. — На втором месте по популярности — история и биология, а замыкают тройку физика и химия».
В этом году единственное новшество на ЕГЭ — это распечатка контрольно-измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов.
Раньше их доставляли в готовом виде, что иногда создавало дополнительные трудности и не способствовало прозрачности при проведении ЕГЭ.
В девятых классах государственную итоговую аттестацию пройдут около 24 тысяч человек.
«Большинство девятиклассников тоже предпочли сдавать обществознание, на втором месте по популярности — физика, химия, биология. В отличие от выпускников 11 классов, многие из тех, кто оканчивает 9 классов, выбрали географию», — уточнила Кувалдина.
Федеральные власти недавно отметили высокий уровень организации ЕГЭ на Ставрополье.
Ставропольцы традиционно неплохо сдают ЕГЭ по русскому языку, а также по французскому и испанскому языкам.
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