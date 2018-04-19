На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать почти 12 тысяч человек

Ирина Кувалдина. Около 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ на 130 пунктах сдачи госэкзамена в крае, сообщила STAV.AIF. RU зампредседателя правительства Ставрополья

«Более 7000 человек выбрали для сдачи экзаменов по выбору обществознание и профильную математику, — рассказала на брифинге Кувалдина. — На втором месте по популярности — история и биология, а замыкают тройку физика и химия».

В этом году единственное новшество на ЕГЭ — это распечатка контрольно-измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

Раньше их доставляли в готовом виде, что иногда создавало дополнительные трудности и не способствовало прозрачности при проведении ЕГЭ.

В девятых классах государственную итоговую аттестацию пройдут около 24 тысяч человек.

«Большинство девятиклассников тоже предпочли сдавать обществознание, на втором месте по популярности — физика, химия, биология. В отличие от выпускников 11 классов, многие из тех, кто оканчивает 9 классов, выбрали географию», — уточнила Кувалдина.

Федеральные власти недавно отметили высокий уровень организации ЕГЭ на Ставрополье.

Ставропольцы традиционно неплохо сдают ЕГЭ по русскому языку, а также по французскому и испанскому языкам.