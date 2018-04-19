Студенты четырех вузов сразятся в турнире по искусственному интеллекту

"Двадцатого и 21 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет первый в России хакатон китайской интернет-компании Alibaba . Участниками станут студенты и разработчики ведущих вузов страны (МГУ, ВШЭ, СПБГУ, ИТМО)… Участники соревнования будут решать, как сделать таргетирование рекламных кампаний более четким при помощи искусственного интеллекта", — передает пресс-служба университета.

Как сказано в пресс-релизе, победители первого этапа получат возможность побороться в финале за стажировку в Alibaba и главный приз в 10 000 долларов. Заказчиком турнира, согласно МГУ, выступает маркетплейс Taobao.

"Наша задача — охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях. Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с крупнейшими учебными заведениями и рады начать сотрудничеству с Московским государственным университетом", — приводит пресс-служба слова генерального директора Alibaba в России Лю Вей.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в субботу.