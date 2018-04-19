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Студенты четырех вузов сразятся в турнире по искусственному интеллекту
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Студенты четырех вузов сразятся в турнире по искусственному интеллекту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Высшей школы экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) сразятся в турнире по искусственному интеллекту в сфере таргетинговой рекламы, сообщает пресс-служба МГУ.
"Двадцатого и 21 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет первый в России хакатон китайской интернет-компании Alibaba. Участниками станут студенты и разработчики ведущих вузов страны (МГУ, ВШЭ, СПБГУ, ИТМО)… Участники соревнования будут решать, как сделать таргетирование рекламных кампаний более четким при помощи искусственного интеллекта", — передает пресс-служба университета.
Как сказано в пресс-релизе, победители первого этапа получат возможность побороться в финале за стажировку в Alibaba и главный приз в 10 000 долларов. Заказчиком турнира, согласно МГУ, выступает маркетплейс Taobao.
"Наша задача — охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях. Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с крупнейшими учебными заведениями и рады начать сотрудничеству с Московским государственным университетом", — приводит пресс-служба слова генерального директора Alibaba в России Лю Вей.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в субботу.
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