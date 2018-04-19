Ещё
В школе на Родионовской пройдет благотворительная творческая выставка-ярмарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе на Родионовской пройдет благотворительная творческая выставка-ярмарка 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Школы района Куркино поддержали идею проведения в пятницу, 20 апреля, благотворительной творческой ярмарки «Добрые сердца». В школе № 2005 на Родионовской мероприятие будет проходить с 12.00 до 15.00.
— Участники ярмарки постараются собрать средства для семьи школьница района Куркино, которая недавно осталась без мамы, — рассказали организаторы.
Учителя, родители и дети решили всем миром поддержать семью. На творческих выставках-ярмарках будут представлены сувениры и вкусности для сладкоежек.
Напомним, что школа 32005 находится по адресу: улице Родионовская, дом 6/7. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
В школе №2005 написали Тотальный диктант Школьники готовятся к походу на Северный полюс на станции «Строгино» Собянин: благоустройство центральных улиц Москвы идет опережающими темпами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца191
Болгария: спасибо России, но…158
Российским морякам удалось сбежать с Украины76
Первый легальный бордель открывается в России256
Израиль планирует уничтожить российские С-300156
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение