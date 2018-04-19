В школе на Родионовской пройдет благотворительная творческая выставка-ярмарка

Школы района Куркино поддержали идею проведения в пятницу, 20 апреля, благотворительной творческой ярмарки «Добрые сердца». В школе № 2005 на Родионовской мероприятие будет проходить с 12.00 до 15.00.

— Участники ярмарки постараются собрать средства для семьи школьница района Куркино, которая недавно осталась без мамы, — рассказали организаторы.

Учителя, родители и дети решили всем миром поддержать семью. На творческих выставках-ярмарках будут представлены сувениры и вкусности для сладкоежек.

Напомним, что школа 32005 находится по адресу: улице Родионовская, дом 6/7. (ск)