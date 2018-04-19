Прием заявлений стартовал в Вороновской детской школе искусств 

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Прием заявлений 16 апреля стартовал в «Вороновской детской школе искусств».
— Это ежегодное мероприятие, которое проводят во всех учреждениях такого рода. Родители смогут записать своих детей на интересующие их направления. У нас существует три основных отделения: художественное, хореографическое и музыкальное. Заявления смогут написать родители тех ребят, которым на момент начала учебного года, то есть в сентябре, будет шесть с половиной лет. После этого, 28 мая, начнутся вступительные экзамены, которые пройдут в виде прослушиваний и просмотров, — рассказали сотрудники «Вороновской детской школы искусств».
Они добавили, что оставить заявку можно как на официальном сайте организации, так и лично, обратившись к сотрудникам учреждения.