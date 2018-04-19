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Глава «Росучебника»: около 10 тыс. педагогов пройдут переподготовку до конца 2018 году
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Глава «Росучебника»: около 10 тыс. педагогов пройдут переподготовку до конца 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 10 тыс. российских педагогов пройдут переподготовку в рамках сотрудничества корпорации «Российский учебник» с Ассоциацией институтов повышения квалификации и институтов развития образования в регионах, заявил глава корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин в ходе подписания соответствующего соглашения на международном образовательном форуме в Москве.
"Работа начнется в самое ближайшее время, и к концу этого года с помощью механизмов сотрудничества мы планируем обучить примерно 10 тыс. педагогов", — сказал он.
По его словам, работа в рамках соглашения будет вестись в двух направлениях.
"В первую очередь, мы посмотрим, какие курсы есть в институтах повышения квалификации в регионах, с помощью Ассоциации попытаемся оценить их востребованность, выявить те курсы и темы, которые имеют наибольшую популярность среди педагогического сообщества и, соответственно, попытаемся эти курсы переформатировать в формат дистанционных, повысить их качество с точки зрения контента, сделать их более интересными и интерактивными, разместив их на платформе LECTA", — рассказал Брычкин. Он добавил, что в рамках сетевого взаимодействия эти курсы станут доступны для педагогов, работающих в регионах с институтами повышения квалификации — они смогут пройти обучение и получить сертификат.
Второе направление работы предполагает создание экспертного совета, который будет проводить экспертизу программ, создаваемых «Российским учебником» или членами Ассоциации. «Экспертный орган будет оценить программы, рекомендовать их улучшение или рекомендовать уже к продвижению. И те программы, которые получат сертификат после экспертизы, будут активно продвигаться корпорацией с использованием большого объема методической и другой поддержки», — пояснил он.
Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.
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