«Космическая» неделя прошла у дошколят Алтуфьева

В четвертом корпусе школы №305 Алтуфьевского района прошла тематическая неделя, посвященная Дню авиации и космонавтики. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Беседы, игровая и творческая деятельность детей были связаны с космической тематикой. На тематическом занятии «Путешествие в космос» ребята узнали о планетах Солнечной системы, об истории науки космонавтики, играли в космические игры», — уточняется на сайте.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)