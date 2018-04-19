Ещё
Макулатуру собрали в школе на Костромской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макулатуру собрали в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» прошла в школе №1370 Алтуфьевского района. Как отмечается на сайте образовательного учреждения, цель данного проекта — привлечь внимание подрастающего поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов и распространить информацию о понятии раздельного сбора отходов и его важности.
«Спасибо большое всем активным участникам «Бумажного бума»: учащимся и их родителям, воспитанникам дошкольных отделений и воспитателям, педагогам и сотрудникам школы, а также жителям Алтуфьевского района», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Педагоги школы на Костромской обсудили основные качества классного руководителя День космонавтики отметили в школе в Путевом проезде «Космическая» неделя прошла у дошколят Алтуфьева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца191
Болгария: спасибо России, но…158
Российским морякам удалось сбежать с Украины76
Первый легальный бордель открывается в России256
Израиль планирует уничтожить российские С-300156
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение