Макулатуру собрали в школе на Костромской

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» прошла в школе №1370 Алтуфьевского района. Как отмечается на сайте образовательного учреждения, цель данного проекта — привлечь внимание подрастающего поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов и распространить информацию о понятии раздельного сбора отходов и его важности.

«Спасибо большое всем активным участникам «Бумажного бума»: учащимся и их родителям, воспитанникам дошкольных отделений и воспитателям, педагогам и сотрудникам школы, а также жителям Алтуфьевского района», — говорится на сайте школы.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. (вт)