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Первоклашки из Лианозова побывали в «Удивительном мире пернатых»
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Первоклашки из Лианозова побывали в «Удивительном мире пернатых» 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В пятницу, 13 апреля, педагог-библиотекарь школы №1416 района Лианозово провела беседу «Удивительный мир пернатых» к Международному дню птиц для первых классов.
«Ребята узнали много интересного о птицах, их характеристики, взаимоотношения, продолжительность жизни, о лебединой верности и многое другое. Дети пополнили свой запас знаний чтением книг о птицах, ответили на вопросы, выполнили красивые аппликации на уроках ИЗО и технологии. Также мы смогли оформить выставку «Наши пернатые друзья», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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