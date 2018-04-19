Первоклашки из Лианозова побывали в «Удивительном мире пернатых»

В пятницу, 13 апреля, педагог-библиотекарь школы №1416 района Лианозово провела беседу «Удивительный мир пернатых» к Международному дню птиц для первых классов.

«Ребята узнали много интересного о птицах, их характеристики, взаимоотношения, продолжительность жизни, о лебединой верности и многое другое. Дети пополнили свой запас знаний чтением книг о птицах, ответили на вопросы, выполнили красивые аппликации на уроках ИЗО и технологии. Также мы смогли оформить выставку «Наши пернатые друзья», — говорится на сайте школы.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)