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Минобрнауки проанализирует работу школ после ЧП в Башкирии
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Минобрнауки проанализирует работу школ после ЧП в Башкирии 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 апреля. Минобрнауки планирует провести анализ деятельности учреждений сферы общего образования после инцидента в школе Башкирии, сообщила в четверг журналистам замминистра Татьяна Синюгина.
По данным следствия, 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он ранил трех человек, в том числе учительницу, а затем нанес травмы самому себе. Трое пострадавших и подросток были госпитализированы.
"Вчера произошло очередное ЧП, которое повлекло за собой серьезные травмы учителей и детей. Мы должны понимать, где и что мы не доработали, что необходимо сделать, как нужно работать сегодня, чтобы мы не допускали даже возможности совершения нашими детьми таких противоправных действий", — сказала Синюгина.
По её словам, можно «превратить школы в бастионы», можно соблюдать все требования по противопожарной, антитеррористической безопасности, но все это не будет эффективно, если не «работать с душой ребёнка».
"Если мы не будем бороться за каждого из них, мы на эту ситуацию никак не повлияем. Я очень прошу, чтобы в этой воспитательной работе не было никаких двойных стандартов. Нам предстоит… серьезная работа по перезагрузке системы воспитательной работы", — подчеркнула Синюгина.
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