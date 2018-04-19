Минобрнауки проанализирует работу школ после ЧП в Башкирии

По данным следствия, 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он ранил трех человек, в том числе учительницу, а затем нанес травмы самому себе. Трое пострадавших и подросток были госпитализированы.

"Вчера произошло очередное ЧП, которое повлекло за собой серьезные травмы учителей и детей. Мы должны понимать, где и что мы не доработали, что необходимо сделать, как нужно работать сегодня, чтобы мы не допускали даже возможности совершения нашими детьми таких противоправных действий", — сказала Синюгина.

По её словам, можно «превратить школы в бастионы», можно соблюдать все требования по противопожарной, антитеррористической безопасности, но все это не будет эффективно, если не «работать с душой ребёнка».

"Если мы не будем бороться за каждого из них, мы на эту ситуацию никак не повлияем. Я очень прошу, чтобы в этой воспитательной работе не было никаких двойных стандартов. Нам предстоит… серьезная работа по перезагрузке системы воспитательной работы", — подчеркнула Синюгина.