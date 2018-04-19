Министр образования и науки РФ Ольга Васильева оценила инновационные разработки ученых Тимирязевской академии

18 апреля в 75-м павильоне ВДНХ открылся V Московский международный салон образования— крупнейшая в России выставка новых образовательных технологий и интеллектуальных решений. Форум продлится до 21 апреля. Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева представлена на ней сразу тремя стендами. Главной темой ММСО-2018 стала «Новая экосистема образования». Ректор Тимирязевской академии Галина Золина показала министру образования и науки РФ Ольге Васильевой последние разработки ученых университета.

Один из самых интересных проектов тимирязевцев связан с новым трендом среди горожан — сити-фермерством. Жители мегаполисов выращивают овощи и ягоды на многоярусных вертикальных гидропонных установках. Они могут быть установлены в любом месте: подвалы, чердаки, крыши, балконы, неиспользуемые промышленные зоны. Производство возможно 365 дней в году и позволяет в разы экономить площади, электроэнергию и отопление. А главное, продукция в считанные минуты попадает с грядки на тарелку. В Тимирязевке уверены: сити-фермер — настоящая профессия будущего, освоение таких специальностей может в сжатые сроки решить проблему продовольственной безопасности.

Студенты-агрономы Тимирязевской академии проходят практику по прогрессивному растеневодству на этих установках, а разработчики готовы спроектировать учебные модули для школьников.

Еще один проект тимирязевских ученых, заинтересовавший министра образования, система аквапоники замкнутого цикла. Из аквариума с рыбами насос перекачивает воду в многоярусную гидропонную установку и питает растения азотом. Потом вода очищается и подается обратно в аквариум. Не секрет, что продукт жизнедеятельности рыб, азот, является отличным удобрением для растений. Предложенная инновация очищает воду аквариумов от отходов рыбоводства, превращая их в органическую продукцию для растений. Довольны все.

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина отметила важность проведения подобных мероприятий, ведь выбор профессии должен быть фундаментальным и основательным.