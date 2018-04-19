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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева оценила инновационные разработки ученых Тимирязевской академии
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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева оценила инновационные разработки ученых Тимирязевской академии 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
18 апреля в 75-м павильоне ВДНХ открылся V Московский международный салон образования— крупнейшая в России выставка новых образовательных технологий и интеллектуальных решений. Форум продлится до 21 апреля. Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева представлена на ней сразу тремя стендами. Главной темой ММСО-2018 стала «Новая экосистема образования». Ректор Тимирязевской академии Галина Золина показала министру образования и науки РФ Ольге Васильевой последние разработки ученых университета.
Один из самых интересных проектов тимирязевцев связан с новым трендом среди горожан — сити-фермерством. Жители мегаполисов выращивают овощи и ягоды на многоярусных вертикальных гидропонных установках. Они могут быть установлены в любом месте: подвалы, чердаки, крыши, балконы, неиспользуемые промышленные зоны. Производство возможно 365 дней в году и позволяет в разы экономить площади, электроэнергию и отопление. А главное, продукция в считанные минуты попадает с грядки на тарелку. В Тимирязевке уверены: сити-фермер — настоящая профессия будущего, освоение таких специальностей может в сжатые сроки решить проблему продовольственной безопасности.
Студенты-агрономы Тимирязевской академии проходят практику по прогрессивному растеневодству на этих установках, а разработчики готовы спроектировать учебные модули для школьников.
Еще один проект тимирязевских ученых, заинтересовавший министра образования, система аквапоники замкнутого цикла. Из аквариума с рыбами насос перекачивает воду в многоярусную гидропонную установку и питает растения азотом. Потом вода очищается и подается обратно в аквариум. Не секрет, что продукт жизнедеятельности рыб, азот, является отличным удобрением для растений. Предложенная инновация очищает воду аквариумов от отходов рыбоводства, превращая их в органическую продукцию для растений. Довольны все.
Ректор Тимирязевской академии Галина Золина отметила важность проведения подобных мероприятий, ведь выбор профессии должен быть фундаментальным и основательным.
«Площадка ММСО — отличный навигатор по перспективным направлениям и специальностям. Салон является ключевым местом по формированию профессиональных взглядов. Студенты, школьники и их родители могут увидеть, каким будет образование через несколько лет. Крупнейшие холдинги страны нуждаются в квалифицированных кадрах, а выпускники аграрных вузов могут рассчитывать на престижную зарплату и социальные гарантии. Могу с уверенностью сказать, что наши специалисты востребованы на рынке труда от Калининграда до Камчатки. Инновационные проекты тимирязевцев постоянно внедряются в практику сельского хозяйства. Здесь, на этом форуме молодые ученые своими разработками подтверждают: аграрная наука движется в правильном направлении», — сказала Золина.
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