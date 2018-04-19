Восемь новых школ построят в Коми к 2020 году для ликвидации второй смены

"Сегодня перед нами стоит ключевая задача ухода от второй смены и поэтапного введения новых ученических мест. К 2020 году мы планируем построить восемь новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах и в Сыктывкаре. Если в предыдущие пять лет мы ввели чуть более тысячи ученических мест, то только за 2017 год — 875", — сказал Гапликов, выступая с отчетом о работе регионального правительства в 2017 году.

Глава региона особо предупредил членов правительства о персональной ответственности за ввод в срок двух школ суммарно на 1,5 тыс. мест — в Сыктывкаре и в поселке Краснозатонском, которые должны быть сданы в 2018 году.