Восемь новых школ построят в Коми к 2020 году для ликвидации второй смены 

СЫКТЫВКАР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Восемь новых школ появятся в Республике Коми к 2020 году для ликвидации второй смены и закрытия ветхих сельских школ, некоторым из которых уже больше века. Об этом сказал в четверг глава республики Сергей Гапликов в докладе Госсовету Коми.
"Сегодня перед нами стоит ключевая задача ухода от второй смены и поэтапного введения новых ученических мест. К 2020 году мы планируем построить восемь новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах и в Сыктывкаре. Если в предыдущие пять лет мы ввели чуть более тысячи ученических мест, то только за 2017 год — 875", — сказал Гапликов, выступая с отчетом о работе регионального правительства в 2017 году.
Глава региона особо предупредил членов правительства о персональной ответственности за ввод в срок двух школ суммарно на 1,5 тыс. мест — в Сыктывкаре и в поселке Краснозатонском, которые должны быть сданы в 2018 году.
Ранее сообщалось, что школу в Сыктывкаре на 1200 мест начали строить в 2016 году, однако первоначальный подрядчик, ООО «СМУ „Краснодар“, не справился с обязательствами, контракт с ним расторгли, сроки стройки переносились. По итогам конкурса объект достраивает генеральный подрядчик „Белстройцентр — Калуга“ совместно с порядной организацией „Трест Белтрансстрой“. Эти же компании возводят школу в Краснозатонском.