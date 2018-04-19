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Башкирскую учительницу, которая спасла учеников от поножовщины, наградят
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Башкирскую учительницу, которая спасла учеников от поножовщины, наградят 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
УФА, 19 апр — РИА Новости. Министерство образования Башкирии представит к награде учительницу информатики Екатерину Першину, которая получила ранение, спасая школьников от агрессии ученика в стерлитамакской школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Милана Скоробогатова.
Учитель школы №1 Стерлитамака Екатерина Першина
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Учительница, 29-летняя Екатерина Першина пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Сейчас, как и другие пострадавшие ученики, она остается в реанимации.
"Министерство образования Башкирии готовит документы, чтобы представить к награде учительницу Першину за ее отважность", — сказала Скоробогатова агентству.
Ранее власти заявили о выделении материальной помощи в размере 300 тысяч рублей, которую получат учительница и две школьницы.
Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину
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