Башкирскую учительницу, которая спасла учеников от поножовщины, наградят

УФА , 19 апр — РИА Новости . Министерство образования Башкирии представит к награде учительницу информатики Екатерину Першину, которая получила ранение, спасая школьников от агрессии ученика в стерлитамакской школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Милана Скоробогатова.

Учитель школы №1 Стерлитамака Екатерина Першина

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Учительница, 29-летняя Екатерина Першина пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Сейчас, как и другие пострадавшие ученики, она остается в реанимации.

"Министерство образования Башкирии готовит документы, чтобы представить к награде учительницу Першину за ее отважность", — сказала Скоробогатова агентству.

Ранее власти заявили о выделении материальной помощи в размере 300 тысяч рублей, которую получат учительница и две школьницы.

Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину