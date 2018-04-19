Проверочную работу по математике написали шестиклассники Вологды

Знания по математике, полученные за учебный год, проверяют сегодня ученики шестых классов вологодских школ. В областной столице проходит всероссийская проверочная работа.

Задания ребята выполняют только в тех школах, которые присоединились к проекту. Всего по России свои знания оценят ученики 31,7 тысяч школ со всех регионов страны. Как сообщает областной Департамент образования, на выполнение 13 заданий у подростков есть один час. Ребятам предстоит работать с отрицательными числами, обыкновенными дробями, уметь находить часть числа и число по его части.

Также на этой неделе ученики 4-5 классов выполнили проверочную работу по русскому языку. Школьники написали диктант и сделали два связанных с ним задания. В тестировании поучаствовали четвероклассники из 39 тысяч школ России и пятиклассники из 37,6 тысяч образовательных учреждений страны. Это была первая часть проверочной работы. Вторая часть, в рамках которой ребята решат 12 заданий, ждет их 19 апреля.

Напомним, что Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные. Они разработаны по разным предметам для учеников разных классов. Их задача — оценить уровень подготовки школьников. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Их результаты не влияют на получение аттестата или перевод в следующий класс.