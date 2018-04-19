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Минобрнауки предлагает перезагрузить систему воспитательной работы в школах
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Минобрнауки предлагает перезагрузить систему воспитательной работы в школах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ считает необходимым провести перезагрузку системы воспитательной работы в российских школах, заявила замглавы министерства Татьяна Синюгина на Московском международном салоне образования, комментируя произошедшую накануне трагедию в башкирской школе.
"Если мы с вами не будем работать с душами наших детей, если мы не будем бороться за каждого из них, мы на эту ситуацию никак не повлияем. Я очень прошу, чтобы в этой воспитательной работе не было никаких двойных стандартов. Мы понимаем с вами, что очень легко воспитывать по подражанию, чтобы у каждого ребенка был пример, был взрослый, которому можно доверять. Нам предстоит с вами серьезная работа по перезагрузке системы воспитательной работы", — сказала Синюгина, обращаясь к учительскому сообществу.
Она отметила, что необходимо понять, как действовать сейчас, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Она уточнила, что министерство выполняет все предусмотренные законом требования противопожарной и антитеррористической безопасности, но подчеркнула, что важно работать именно с воспитанием детей, а не превращать школы в «бастионы».
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
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