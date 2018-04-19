Минобрнауки предлагает перезагрузить систему воспитательной работы в школах

"Если мы с вами не будем работать с душами наших детей, если мы не будем бороться за каждого из них, мы на эту ситуацию никак не повлияем. Я очень прошу, чтобы в этой воспитательной работе не было никаких двойных стандартов. Мы понимаем с вами, что очень легко воспитывать по подражанию, чтобы у каждого ребенка был пример, был взрослый, которому можно доверять. Нам предстоит с вами серьезная работа по перезагрузке системы воспитательной работы", — сказала Синюгина, обращаясь к учительскому сообществу.

Она отметила, что необходимо понять, как действовать сейчас, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Она уточнила, что министерство выполняет все предусмотренные законом требования противопожарной и антитеррористической безопасности, но подчеркнула, что важно работать именно с воспитанием детей, а не превращать школы в «бастионы».