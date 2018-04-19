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Ученики школы № 2072 приняли участие в конкурсе «Пока в России Пушкин длится…»
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Ученики школы № 2072 приняли участие в конкурсе «Пока в России Пушкин длится…» 

Управа района Новогиреево 26 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ежегодный конкурс «Пока в России Пушкин длится…» уже много лет проходит на базе школы № 2200, расположенной в районе Северное Измайлово.
В конкурсе с необычными номинациями успешно поучаствовали ученики пятых и шестых классов школы № 2072.
Шестиклассник Антон Спиридонов декламировал на конкурсе стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд» на двух языках — английском и немецком.
Ученики шестого класса Василиса Порошина и Вячеслав Северский представили на конкурсе инсценировку сцены из «Евгения Онегина». А пятиклассница Ярослава Гарбузова сделала собственный перевод на английский язык одного из стихотворений А. С. Пушкина.
Усилия новогиреевских школьников по достоинству оценило жюри, наградив ребят дипломами второй и третьей степени.
К участию в конкурсе ребят подготовили учитель английского языка Татьяна Алешина и учитель немецкого языка Марина Максина.
Фото — Школа № 2072.
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