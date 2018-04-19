Ученики кадетских классов новогиреевских школ приняли участие в городском Смотре строя и песни

Ежегодный городской Смотре строя и песни «Марш Победителям!» организовал и провел Центр патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы

По сообщению редактора «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юли Григорьевой, конкурс состоялся у стен музея Победы на Поклонной горе. Кадеты, участвующие в этом смотре, одновременно являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в музее Победы». В рамках этого проекта лучшие из них получают возможность встать в почётном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России

Награждение победителей состоится 5 мая 2018 года. Всего в городском Смотре строя и песни «Марш Победителям!» приняли участие более полутора тысяч кадет, учеников седьмых классов из пятнадцати московских школ.

Фото предоставлено Музеем Победы.