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Ученики кадетских классов новогиреевских школ приняли участие в городском Смотре строя и песни
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Ученики кадетских классов новогиреевских школ приняли участие в городском Смотре строя и песни 

Управа района Новогиреево 27 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ежегодный городской Смотре строя и песни «Марш Победителям!» организовал и провел Центр патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы.
По сообщению редактора «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юли Григорьевой, конкурс состоялся у стен музея Победы на Поклонной горе. Кадеты, участвующие в этом смотре, одновременно являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в музее Победы». В рамках этого проекта лучшие из них получают возможность встать в почётном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
Награждение победителей состоится 5 мая 2018 года. Всего в городском Смотре строя и песни «Марш Победителям!» приняли участие более полутора тысяч кадет, учеников седьмых классов из пятнадцати московских школ.
Фото предоставлено Музеем Победы.
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