Студенты ЛГУ устремились в будущее

Ленинградский областной университет им. А. С. Пушкина стал первой региональной площадкой регионального этапа конкурса студенческих проектов « Россия , устремленная в будущее».

Конкурс направлен на поддержку талантливых студентов российских вузов, неравнодушных к проблемам не только своего города или области, но и страны в целом. Участникам необходимо представить на суд жюри эссе, плакат или видео, посвященные злободневной теме. А также попытаться проработать возможное решение проблемы.

Региональный этап в Ленинградской области пройдет до 28 сентября. Победители будут приглашены для участия в окружном этапе конкурса. Обладатели гран-при окружного этапа получат 160 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и авторские коллективы из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования Российской Федерации. Каждый участник может подать на конкурс не более двух проектов (в том числе в составе авторского коллектива). Конкурс проводится по номинациям:

1. Лучшая литературная работа (эссе); 2. Лучшая изобразительная работа (фото, плакат); 3. Лучшая видеоработа.