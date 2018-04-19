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Студенты ЛГУ устремились в будущее
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Студенты ЛГУ устремились в будущее 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Ленинградский областной университет им. А. С. Пушкина стал первой региональной площадкой регионального этапа конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее».
Конкурс направлен на поддержку талантливых студентов российских вузов, неравнодушных к проблемам не только своего города или области, но и страны в целом. Участникам необходимо представить на суд жюри эссе, плакат или видео, посвященные злободневной теме. А также попытаться проработать возможное решение проблемы.
Региональный этап в Ленинградской области пройдет до 28 сентября. Победители будут приглашены для участия в окружном этапе конкурса. Обладатели гран-при окружного этапа получат 160 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
К участию в конкурсе приглашаются как отдельные авторы, так и авторские коллективы из числа обучающихся образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования Российской Федерации. Каждый участник может подать на конкурс не более двух проектов (в том числе в составе авторского коллектива). Конкурс проводится по номинациям:
1. Лучшая литературная работа (эссе); 2. Лучшая изобразительная работа (фото, плакат); 3. Лучшая видеоработа.
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