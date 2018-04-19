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Всероссийская конференция по магистратуре завершилась в Казани
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Всероссийская конференция по магистратуре завершилась в Казани 

АиФ Санкт-Петербург 28 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Казани завершилась ежегодная всероссийская конференция, посвященная вопросам развития магистратуры. Мероприятие было организовано благотворительным фондом В. Потанина в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров.
В конференции приняли участие более 280 человек из 45 городов России — эксперты, преподаватели вузов, представители государственных органов и средств массовой информации. Участниками форума традиционно стали победители Стипендиальной программы Владимира Потанина.
Темой конференции в этом году стали модели сетевого сотрудничества университетов
В течение двух дней в Казанском национальном исследовательском техническом уни-верситете им. А. Н. Туполева — КАИ — участники обсуждали перспективы развития магистратуры, анализ качества и результативности магистерских программ, их влияние на инновационное развитие отрасли и региона, архитектуру магистерской программы, развитие социального предпринимательства и социального проектирования в вузах и многие другие темы.
Во второй день желающие смогли принять участие в деловой игре по социальному проектированию «Прожектор» — это первый опыт настольной деловой игры в России, материалом для которой стали реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей Фонда.
Это четвертая по счету конференция по магистратуре, инициированная Фондом. В 2015 мероприятие состоялось на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге, в 2016 — в Высшей школе экономики, в 2017 — в Томском государственном университете.
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