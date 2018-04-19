Всероссийская конференция по магистратуре завершилась в Казани

Казани завершилась ежегодная всероссийская конференция, посвященная вопросам развития магистратуры. Мероприятие было организовано благотворительным фондом В. Потанина в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров.

В конференции приняли участие более 280 человек из 45 городов России — эксперты, преподаватели вузов, представители государственных органов и средств массовой информации. Участниками форума традиционно стали победители Стипендиальной программы Владимира Потанина.

Темой конференции в этом году стали модели сетевого сотрудничества университетов

В течение двух дней в Казанском национальном исследовательском техническом уни-верситете им. А. Н. Туполева — КАИ — участники обсуждали перспективы развития магистратуры, анализ качества и результативности магистерских программ, их влияние на инновационное развитие отрасли и региона, архитектуру магистерской программы, развитие социального предпринимательства и социального проектирования в вузах и многие другие темы.

Во второй день желающие смогли принять участие в деловой игре по социальному проектированию «Прожектор» — это первый опыт настольной деловой игры в России, материалом для которой стали реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей Фонда.