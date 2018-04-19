Воронежские школьники смогут бесплатно читать редкую и дорогую литературу

В Доме молодёжи появилась необычная буккроссинг-полка. Воронежские школьники могут читать редкую и дорогую литературу бесплатно. В Доме молодежи появилась так называемая буккроссинг-полка. На стеллаже — более двух сотен книг, с помощью которых выпускники смогут подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и просто — расширить кругозор. Как считают организаторы, чтобы набрать заветные сто баллов на экзаменах и в будущем не краснеть перед работодателем, учебной программы — недостаточно. Поэтому на полках — книги по развитию личности, профессиональных качеств, тайм-менеджменту, бизнесу, рекламе и дизайну. Их можно читать здесь, а можно брать на две недели домой — достаточно оформить читательский билет.

Своеобразная библиотека доступна не только одиннадцатиклассникам, но и всем школьникам города и области, и преподавателям. Всероссийскую акцию «100 баллов для Победы» проводят в Воронеже впервые. Среди участников — и выпускники-стобалльники прошлого года. Студент Борис Хорошилов получил сто баллов по истории, говорит, готовился всего полгода. — Я взял два учебника по истории и их читал каждый день. И ещё купил для подготовки к ЕГЭ справочник и всё. И просто выучил этот справочник наизусть. У меня не было репетитора, я сам подготовился по истории. И в школе мне тоже учительница очень помогала тем, что не мешала, — делится студент Борис Хорошилов.