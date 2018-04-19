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Учителям предложили хранить памятки с психологическими портретами учеников
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Учителям предложили хранить памятки с психологическими портретами учеников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ предлагает разрабатывать памятки для классных руководителей и учителей с психологическим портретом каждого ученика и регламентом действий, в случае выявления проблем, рассказала РИА Новости замглавы министерства Татьяна Синюгина.
"Мы вчера с коллегами из министерства, как нам показалось, выработали некоторые меры, которые могли бы на ситуацию повлиять. Прежде всего, нам сегодня необходимо говорить о некой памятке для всех без исключения педагогов, но, прежде всего, для классных руководителей, с психологическим и даже, наверное, уже психическим портретом нашего школьника. Должно быть некое описание, памятка, а в дальнейшем — регламентация тех действий, которые должны предпринять в случае выявления тех или иных проблемных зон или участков наши учителя и классные руководители", — заявила Синюгина.
Ранее на Московском международном салоне образования, комментируя трагедию в башкирской школе, Синюгина заявила, что система воспитательной работы в российских школах требует серьезной перезагрузки. Она отметила, что вместо того, чтобы превращать школы в «бастионы», ужесточая меры безопасности, учителя должны работать «с душами детей».
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
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