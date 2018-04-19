Учителям предложили хранить памятки с психологическими портретами учеников

"Мы вчера с коллегами из министерства, как нам показалось, выработали некоторые меры, которые могли бы на ситуацию повлиять. Прежде всего, нам сегодня необходимо говорить о некой памятке для всех без исключения педагогов, но, прежде всего, для классных руководителей, с психологическим и даже, наверное, уже психическим портретом нашего школьника. Должно быть некое описание, памятка, а в дальнейшем — регламентация тех действий, которые должны предпринять в случае выявления тех или иных проблемных зон или участков наши учителя и классные руководители", — заявила Синюгина.

Ранее на Московском международном салоне образования, комментируя трагедию в башкирской школе, Синюгина заявила, что система воспитательной работы в российских школах требует серьезной перезагрузки. Она отметила, что вместо того, чтобы превращать школы в «бастионы», ужесточая меры безопасности, учителя должны работать «с душами детей».